В 5 районов Донетчины планируют вернуть воду в четверг

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Четверг, 15 июня 2017, 09:39

Электроснабжение насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода восстановлено, проводят регламентные работы и тестируют оборудование для наполнения системы водой.

Об этом сообщает утром 15 июня Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, напоминая, что с 10 июня из-за повреждения двух ЛЭП и трансформаторной подстанции 5 районов Донецкой области – Покровский, Селидовский, Волновахский, Добропольский, Марьинский – были без централизованного водоснабжения.

"15 июня, при условии прохождения тестирования оборудования, водоснабжение будет восстановлено", – информирует ГСЧС.

Пока воду подают из резервуаров и скважин по графику. Организован подвоз воды населению (с начала работ подвезено 435,2 т питьевой и 1 тысяча 360,95 т технической воды).

В то же время, Авдеевка до сих пор остается без газоснабжения, ремонтные работы поврежденного 7 июня газопровода не проводили из-за опасности для работников.

Алена Рощенко, УП

Темы: Донбасс Донецкая область Авдеевка Мариуполь
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