Глава представительства ЕС критикует Раду за торможение реформ
Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли считает, что неэффективная работа Верховной Рады тормозит процесс проведения украинских реформ.
Об этом он сказал в четверг в Киеве в ходе панельной дискуссии VII национального экспертного форума "Точки роста", передает "Интерфакс-Украина".
"Когда мы стараемся проверить гармонизацию украинского законодательства с ЕС, мы понимаем, что в профильных министерствах законопроекты уже созданы, они зарегистрированы в Раде, но глава комитета Рады решил дальше не двигаться из-за наличия собственных интересов, и он не хочет способствовать реформам", – считает Мингарелли.
Дипломат подчеркнул, что в украинском парламенте находится много людей, которые защищают собственные интересы и блокируют процесс реформ.
Мингарелли также отметил, что ЕС регулярно предоставляет свои рекомендации по повышению эффективности работы украинского парламента.
"Но кроме технического измерения есть ещё и политическая воля. И если нет политической воли, поскольку в Раде есть люди защищающие собственные интересы, то будет сложно правительству способствовать реформам в Украине", – подытожил глава представительства ЕС.
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