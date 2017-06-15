Путин похвастался, как санкции "включили россиянам мозги"

Президент России Владимир Путин утверждает, что РФ даже получила выгоду от введения Западом антироссийских санкций.

Об этом он заявил во время прямой линии в четверг.

"Как ни странно, есть и плюсы (от санкций – ред.). В чем они заключаются? В том, что мы вынуждены были включить мозги, таланты, сосредоточить ресурсы на ключевых направлениях, а не только пользоваться нефтью и газо-долларами", - заявил Путин, отвечая на вопрос о влиянии на страну внешних ограничений.

По его словам, благодаря санкциям в России начали развиваться некоторые сферы экономики.

"У нас реально начало расти производство в таких сложных областях, как радиоэлектроника, ракетная область, фармацевтика, в тяжелом машиностроении. Я уж не говорю про сельское хозяйство", - подчеркнул российский лидер.

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