Петиция к Порошенко о "Вконтакте" набрала голоса для рассмотрения

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Четверг, 15 июня 2017, 12:34

На сайте президента петиция об отмене блокировки российской соцсети "Вконтакте" набрала более 25 тыс. голосов, теперь Петр Порошенко обязан ее рассмотреть.

Эту петицию зарегистрировал Анатолий Ткаченко 16 мая.

"Данное решение (заблокировать "ВКонтакте"- ред.) администрации президента несет ряд негативных последствий. Следить за распространением пропаганды на этом сайте - это обязанность СБУ или киберподразделений (на которые выделялись средства из бюджета страны, из карманов налогоплательщиков), почему неспособность этих органов противостоять пропаганде в сети должно сказываться на обычных людях?!", - говорится в тексте петиции.

В правилах о петиции отмечается, что для рассмотрения необходимо не менее 25 тысяч голосов в течении не более трех месяцев со дня опубликования заявления. За петицию об отмене запрета "Вконтакте" можно голосовать еще 63 дня, однако уже сейчас она имеет статус "ожидает рассмотрения". Теперь Порошенко обязан рассмотреть ее в течение 10 рабочих дней.

Как известно, 16 мая президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.

Украинская правда

Темы: соцсети Порошенко
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