Боевики активизировались возле Счастья – штаб АТО

Незаконные вооруженные формирования усилили вооруженные провокации на луганском направлении.

Об этом на брифинге в четверг рассказал спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Вчера боевые действия велись практически по всему фронту. В частности оккупанты активизировались возле Счастья, где обычно довольно спокойно. Противник трижды открывал огонь с противоположного берега реки Северский Донец и в частности – с использованием тяжелого оружия", – сказал полковник.

Также, по его словам, очень беспокойно было в Новоайдарском районе у Трехизбенки и в Попаснянском возле Новоалександровки. При этом противник несколько раз применял минометы.

На Бахмутский трассе в районе Крымского произошло 2 краткосрочных вражеских обстрела.

Дополняется ...