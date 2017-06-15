Боевики активизировались возле Счастья – штаб АТО

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Четверг, 15 июня 2017, 13:02

Незаконные вооруженные формирования усилили вооруженные провокации на луганском направлении.

Об этом на брифинге в четверг рассказал спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Вчера боевые действия велись практически по всему фронту. В частности оккупанты активизировались возле Счастья, где обычно довольно спокойно. Противник трижды открывал огонь с противоположного берега реки Северский Донец и в частности – с использованием тяжелого оружия", – сказал полковник.

Также, по его словам, очень беспокойно было в Новоайдарском районе у Трехизбенки и в Попаснянском возле  Новоалександровки. При этом противник несколько раз применял минометы.

На Бахмутский трассе в районе Крымского произошло 2 краткосрочных вражеских обстрела.

Дополняется ...

Темы: АТО Донбасс терроризм
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