Корчак заявляет, что обыски у Радецкого проводят из-за подделки

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Четверг, 15 июня 2017, 13:07

Обыски в кабинете члены НАПК Руслана Радецкого происходят по подозрению в подделке документов.

Об этом в комментарии УП заявила председатель НАПК Наталья Корчак.

"Я сама утром узнала об обысках. Оказалось, что есть уголовное производство Генеральной прокуратуры. Я еще не знаю нюансов, но по тому постановлению суда, которое было нам объявлено ​​- там упоминается подделка документов, связанная с его деятельностью", - отметила она.

По словам Корчак, полиция и прокуратура в настоящее время продолжают обыски в здании НАПК, им никто не мешает.

Как известно, с утра помещении НАПК по адресу Дружбы народов, 28, проходит обыск в служебном кабинете Руслана Радецкого.
Также известно, что по этому же делу обыски проводятся в Совете адвокатов города Киева.

Роман Кравець, УП

Темы: Генпрокуратура НАПК
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