Заместитель Петренко раскритиковал его и подал в отставку

Заместитель министра юстиции Андрей Вишневский подал в отставку из-за "потери взаимного доверия" с министром юстиции Павлом Петренко.

Заявление об отставке Вишневский опубликовал в своем Facebook.

"В связи с кардинальным отличием определяющих ценностных ориентиров, различным видением целей и средств государственной правовой политики, реформирования органов юстиции, дальнейшего развития системы бесплатной правовой помощи, а также потерей взаимного доверия с Министром юстиции Украины Павлом Петренко прошу уволить меня с должности заместителя Министра юстиции Украины", - отметил в заявлении Вишневский.

Ранее Вишневский опубликовал колонку на "Украинской правде", в которой критиковал министра юстиции за то, что тот, за его словами, не оказывает украинской системе бесплатной правовой помощи необходимой независимости.

Украинская правда