Крищенко о покушении на Осмаева и Окуеву: киллер хотел сделать подарок

У следствия достаточно доказательств для привлечения к ответственности злоумышленника, который покушался на жизнь добровольцев АТО Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву, а мотивы преступления будут устанавливаться в ходе дальнейшего расследования.

Об этом заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.



"Ситуацию можно разложить на две составляющие. Первая: сам факт стрельбы, покушения, нанесения телесных повреждений Осмаеву и преступнику. Преступник установлен, и в том, что он стрелял в потерпевших, у следствия никаких сомнений нет. В том, что они отстреливались и благодаря тому, что злоумышленник был ранен, его и смогли задержать, сомнений тоже нет", – пояснил он.

По словам Крищенко, стрелявший дает показания и рассказывает свою версию событий.

"У него еще тяжелое состояние. Он кратко говорит, что хотел сделать подарок", – отметил Крищенко, подчеркнув, что для квалификации дела и привлечения к ответственности стрелявшего материалов достаточно.



"А вторая составляющая – это как этот человек попал в Украину, как он с ними (Осмаевым и Окуевой – ред.) познакомился, мотив его преступления и другие подробности, включая оружие", – пояснил начальник главка полиции.



Крищенко отметил, что правоохранители проводят масштабное расследование по тому, как он был легализован в Украине, как он получил паспорта, изучают его передвижение, "но пока о конкретных выводах говорить рано".



Отвечая на вопрос, получены ли доказательства "российского следа" этого преступления, он сказал:

"Про все ниточки к РФ мы сейчас рассказывать не будем. Есть очень много интересных версий и направлений работы, которые мы исследуем…Есть внешние признаки, которые даже доступны журналистам. Он приехал из России, у его богатое криминальное прошлое, определенные связи".



"Я очень много читал всяких конспирологических теорий, но есть сам факт стрельбы… И, даже если не будет установлено, конкретными фактами не доказано, не подтверждено (наличие "российского следа" – ред.), то сам факт попытки убийства двух человек – есть. И российский след на квалификацию преступления не влияет, не добавляет, не убавляет", – добавил Крищенко.



Также он отметил, что основным мотивом совершения преступления следствие считает патриотическую деятельность добровольцев АТО.

"Мы убеждены, что преступление связано с деятельностью Осмаева и Окуевой не только в последние несколько лет, но и ранее", – сказал он.

Как известно, 1 июня в Киеве на Подоле стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева.



По предварительной информации, нападающий назвался французским журналистом и пригласил супругов на встречу, а затем в машине выстрелил в Адама - тогда Амина выстрелила в ответ.



Раненых Осмаев и нападающего отправили в больницу.



По данным СМИ, человек, который пытался застрелить Осмаева, является киллером по прозвищу "Динго", который убил охранника президента Чечни Рамзана Кадырова.



Нападающему на добровольцев объявлено подозрение.



По мнению Окуевой, нападение на Осмаева совершил опытный киллер, которого готовили в ФСБ или ГРУ РФ.