Луценко: Украине вернут $500 тысяч, выведенные во времена Януковича

Генпрокуратура в сотрудничестве с Департаментом юстиции США обеспечила возврат 500 тысяч долларов, незаконно выведенных из Украины Минюстом времен Януковича.

Об этом в своем Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Сегодня департаментом международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины в тесном сотрудничестве с Департаментом юстиции США обеспечено возвращение в Украину более 500 тысяч долларов США", - написал Луценко.

По его словам, эти средства растратило прежнее руководство Минюста при Януковиче. Деньги вывели из Украины, заключив фиктивный договор о предоставлении услуг с американской компанией.

"Генеральная прокуратура продолжает осуществлять досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 366, части 5 статьи 191 УК Украины", - добавил генпрокурор.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что деньги, выведенные из украинского бюджета, так же как и коррумпированные чиновники, которые скрываются за границей, обязательно будут возвращены в Украину", - написал Луценко.

В свою очередь заместитель генпрокурора Евгений Енин уточнил, что речь идет об около 560 тыс. долларов США.

"Генеральная прокуратура продолжает осуществлять досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 366, части 5 статьи 191 УК Украины", - добавил генпрокурор.

Как сообщалось, 28 апреля 2017 года ГПУ заявила, что арестованные почти 1,5 миллиардов долларов экс-президента Виктора Януковича и его команды будут перечислены в госбюджет Украины.

Украинская правда