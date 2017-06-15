В полиции заявляют, что поймали двух "оборотней в погонах"

Два капитана одного из отделов Деснянского управления полиции Киева "крышевали" преступную деятельность воров, торговцев краденым, скрывали факты от регистрации и фальсифицировали обращения пострадавших.



Как сообщает 15 июня Департамент внутренней безопасности Национальной полиции, горе-оперативников задержали при получении очередного "отката".



Было установлено, что 29-ти и 31-летний оперуполномоченные наладили на территории микрорайона схему преступного обогащения.

Заговорщики обеспечили прикрытие деятельности местных карманников, среди которых лица цыганской национальности и выходцы из кавказского региона. Кроме того, что преступники спокойно чувствовали себя на улице, они беспрепятственно воровали кошельки, часы, ювелирные изделия и другие ценные вещи на территории торговых центров и рынков, расположенных на этой территории.



По данным следствия, такую ​​возможность ворам тоже организовали указанные полицейские, к "сотрудничества" привлекли работников охраны объектов торговли. Поэтому именно охрана уничтожала или скрывала видео с камер наблюдения, на котором фиксировались момент кражи лицо вора. Заявления потерпевших теми же полицейскими уничтожались, фальсифицировались или вообще не регистрировались.



Отмечается, что кроме "крышевание" воров, которые ежедневно платили значительный процент полицейским из своего "урожая", "оборотни" в погонах прикрывали деятельность лиц, покупали и сбывали краденое. Кроме того, заставляли платить взятки и местных предпринимателей за непрепятствования их бизнеса.



При получении от этого лица очередного "отката" - 10 400 гривен - капитанов полиции Деснянского района Киева приняли совместными действиями работников КМУ ДВБ Национальной полиции, полка полиции особого назначения №1 ГУНП в Киеве и СБУ.

Они задержаны в порядке ст.208 УПК Украины и объявлено подозрение по ч.2 ст.189 (вымогательство) и ч.2 ст.198 (Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем) Уголовного кодекса Украины.



По месту жительства и в служебных кабинетах уличенных полицейских, а также по месту жительства других участников этой группы, проведено 20 санционованих обысков.

Обнаружено и изъято денежные средства, полученные преступным путем, наркотические вещества, ценные вещи, мобильные телефоны и банковские карточки, происхождение и владельцы которых будут устанавливаться.

Полиции отмечают, что в настоящее время продолжаются мероприятия по установлению возможной причастности к преступной деятельности разоблаченных сотрудников других лиц, в том числе и среди правоохранителей.



Продолжается следствие.