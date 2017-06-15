День в АТО: 20 обстрелов, под огонь РСЗО попала Марьинка

С начала суток пророссийские боевики 20 раз нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, на Приморском направлении около 7.00 незаконные вооруженные формирования из реактивных систем залпового огня обстреляли жилые кварталы Марьинки.

В результате обстрела были повреждены несколько домов. Стены зданий посекло осколками, повреждены крыши и приусадебные постройки, выбиты стекла. Среди местных жителей пострадавших нет.

На том же участке фронта, а также у Павлополя, боевики били из 120-мм минометов, а вблизи Красногоровки днем применяли минометы калибра 82 мм.

Кроме того, НВФ продолжают прибегать к вооруженным провокациям против украинских воинов в районе Широкино, Водяного, Лебединского, Талаковки и Чермалыка. Там в четверг боевики вели огонь из гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Донецкое направление. Еще до рассвета российско-террористические бандформирования из пригорода временно оккупированной Горловки провели плотный обстрел наших позиций вблизи поселка Южное из артиллерии калибра 122 мм. В то же время захватчики интенсивно обстреливали опорные пункты сил АТО в районе Каменки из танков и минометов калибра 120 мм", - говорится в сообщении.

Во второй половине дня под огнем боевиков из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов оказались оборонительные укрепления украинских воинов неподалеку Новолуганского.

Кроме того, у Верхнеторецком, а также в районе Каменки и в южном пригороде Авдеевки НВФ вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия различного калибра.

"Луганское направление. Здесь сегодня оккупанты несколько снизили свою враждебную активность. Впрочем, без нарушений с их стороны не прошло. Так, еще в темное время суток противник пытался спровоцировать воинов сил АТО в районе Новозвановки, обстреливая их из стрелкового оружия. Также бандиты били из ручных противотанковых гранатометов близ поселка Малиновое. Днем боевики совершили обстрел невысокой интенсивности из минометов калибра 82 мм по одному из наших опорных пунктов вблизи Катериновки", - говорится в сообщении.

Согласно информации, потерь среди украинских воинов в результате боевых действий в течение дня не было.

Украинская правда