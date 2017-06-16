Сторонники Навального убежали в Украину из-за претензий Роскомнадзора

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Пятница, 16 июня 2017, 00:43

Двое стронников ФБК Алексея Навального выехали изРФ в Киев опасаясь преследования правоохранительными органами, но пока не просили предоставить им политическое убежище.

Об этом они рассказали русской службе Би-би-си.

Речь идет об IT-консультанте Фонда борьбы с коррупцией Владиславе Здольникове и политическом активисте Александре Брусенцеве.

В разговоре с Русской службой Би-би-си активисты уточнили, что покинули территорию России и выехали в Киев после того, как стало известно о жалобе, которую Роскомнадзор направил в МВД. В ней ведомство просило проверить сторонников ФБК, основанного оппозиционером Алексеем Навальным, так как считает, что они могут быть причастны к организации ложных блокировок интернет-сайтов.

О письме Роскомнадзора в МВД утром 15 июня сообщила газета "Ведомости": жалоба была направлена после того, как на прошлой неделе несколько сайтов, не внесенных в черный список ведомства, оказались заблокированы из-за уязвимости в системе блокировок.

Среди заблокированных были интернет-кинотеатр Ivi, панель управления хостингом в кабинете пользователей хостинг-провайдера Selectel и сайт издания "Медуза". Также с этой уязвимостью связывали масштабный сбой в работе онлайн-сервисов Сбербанка, оказавший влияние на пользователей еще нескольких крупных российских банков.

Узнав о жалобе в МВД, сторонники ФБК решили на время покинуть Россию и в ночь на четверг пересекли границу в пункте пропуска Троебортное-Бачевск

Они подчеркнули, однако, что с просьбой о получении политического убежища к украинским властям они пока обращаться не намерены.

"Мы никому не отдавали наши паспорта, совсем недавно добрались до Киева и пока хотим выждать некоторое время, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация вокруг жалобы Роскомнадзора в МВД, - рассказал Русской службе Би-би-си Владислав Здольников. - В зависимости от того, как будут развиваться события по этому делу, мы уже примем решение: возвращаться нам в Россию или нет".

Ранее сообщалось, что двое российских оппозиционеров попросили политического убежища на территории Украины. Обоих мужчин пропустили через границу по установленному порядку и направили в Миграционную службу Украины.

Темы: Росcия граница
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