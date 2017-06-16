Парламенты Украины и США подписали меморандум о сотрудничестве

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Пятница, 16 июня 2017, 02:50

Между парламентами Украины и Соединенных Штатов подписано соглашение о сотрудничестве.

Об этом сообщает Укринформ.

"Это важный документ, который закрепляет и структурирует сотрудничество между нашими парламентами", - заявил журналистам Андрей Парубий сразу после подписания документа.

Он подчеркнул, что Меморандум содержит "очень важную формулировку" по Украине.

"В тексте Меморандума отмечается, что Украина является "форпостом" защиты западной демократии на фоне российской агрессии. Это важное понимание и признание роли Украины, которая защищает не только свою государственность, но и весь свободный мир", - отметил спикер.

Меморандум детально определяет сферы для межпарламентского диалога, в том числе, в вопросах международной политики, безопасности, торговли, промышленности, инноваций, инфраструктуры, космоса. Кроме того, документ охватывает вопросы сотрудничества в области здравоохранения, сельского хозяйства, природных ресурсов, а также другие направления.

До этого украинского-американское межпарламентское сотрудничество основывалась на меморандуме 1999 года, который способствовал расширению стратегических отношений между Украиной и США.

Темы: Верховная Рада США
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