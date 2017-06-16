США могут поддержать альтернативу Минским соглашениям

США могут поддержать отличный от минского формат урегулирования кризиса в Украине, если он будет выработан и послужит цели достижения мира.

Об этом сообщила представитель государственного департамента США Хизер Нойэрт, передает Интерфакс-Украина.

"Если стороны придут к какому-либо соглашению при соблюдении другого механизма, и если оно будет успешно, мы поддержали бы его", - сказала она, отметив, что "США продолжают быть привержены минским соглашениям".

Нойерт в то же время добавила, что Вашингтон продолжает призывать стороны минских соглашений соблюдать их.

"Мы не удовлетворены прогрессом в выполнении соглашения и глубоко обеспокоены эскалацией насилия на Донбассе", - подчеркнула она.

При этом Нойэрт добавила, что "не слышала, чтобы США предлагали какой-то новый план".

Ранее, госсекретарь США Рекс Тиллерсон предположил, что Украина и Россия могут найти пути урегулирования ситуации вокруг Донбасса посредством заключения нового соглашения, которое может отличаться от Минских соглашений.