В Белом доме считают, что уже существующие санкции против РФ эффективные

Уже существующие санкции против России эффективны, считает администрация президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

"Существующие санкции против России уже эффективны, заявил Белый дом в четверг, после того, как Сенат США проголосовал почти единогласно за законопроект о введении новых санкций в отношении Москвы", - говорится в сообщении.

Как известно, Сенат США утвердил законопроект о санкциях против России и Ирана, внеся несколько поправок в одобренный накануне документ.

Ограничительные меры предполагается применить против коррумпированных российских представителей и лиц, причастных к нарушениям прав человека, поставкам оружия правительству президента Сирии Башара Асада и кибератакам "от имени российского правительства".

Предусмотрено также введение новых санкций против ключевых элементов российской экономики - горнодобывающей промышленности, металлургии, судостроения и железных дорог.

При этом в документ внесены положения, которые не позволят президенту отменить или смягчить санкции против России без согласования с Конгрессом.

Чтобы проект получил силу закона, документ должна рассмотреть Палата представителей Конгресса США, после чего его отправят на подпись президенту Дональду Трампу.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм выразил уверенность в том, что закон будет принят и подписан президентом Трампом. В противном случае американские законодатели намерены преодолеть вето президента.