Водоснабжение Донбасса восстановлено

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Пятница, 16 июня 2017, 06:47

Юго-Донбасский водопровод снова работает на полную мощность и обеспечивает водой население Донбасса.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

"15-го июня пуско-наладочные работы на Южно-Донбасском водоводе были завершены. Насосная станция первого подъема водовода снова работает на полную мощность и обеспечивает водой население Донбасса", - говорится в сообщении.

Эта станция является одним из важнейших узловых объектов в системе водоснабжения региона.

Как подчеркивают военные, эта станция, как и другие критические экологические объекты гражданской инфраструктуры Донбасса находится под особым вниманием руководства АТО по недопущению любых нарушений режима прекращения огня, даже когда ВСУ необходимо открыть огонь.

"Все эти объекты имеют постоянные гарантии безопасности со стороны Вооруженных Сил Украины, в то время как со стороны НВФ ОРДО такие гарантии отсутствуют. Поэтому, трудно предсказать, сколько времени насосная станция сможет работать в штатном режиме", - отмечает украинская сторона СЦКК.

Как известно, 10 июня в результате боевых действий в Ясиноватском районе вблизи с. Васильевка на неподконтрольной Киеву территории произошло повреждение двух высоковольтных ЛЭП и трансформаторной подстанции, что привело к прекращению электроснабжения насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода.

Эта насосная станция обеспечивает водой 4 фильтровальные станции на подконтрольной Украине территории: Карловскую (с. Карловка), Великоанадольскую (г.. Волноваха), Старокрымскую №1 и №2 (г.. Мариуполь).

Следовательно, без централизованного водоснабжения несколько дней жили 72 населенных пункта (388 тысяч человек) в Покровском, Селидовском, Волновахском, Добропольском, Марьинском районах области и пгт Александровка.

Темы: Донецкая область
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