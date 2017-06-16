В Днипре суд запретил организацию "Союз советских офицеров"

В Днипре Окружной административный суд принял решение о запрете общественной организации "Союз советских офицеров".

Об этом сообщает Радио Свобода.

В соответствии с постановлением, суд вынес решение, исследовав материалы и выслушав показания свидетелей о событиях марта 2014.

По словам одного из свидетелей по делу, общественной активистки Людмилы Кострюковой, в марте 2014 года это общественное объединение "совершало действия, направленные на ликвидацию независимости Украины, призывало соседнее государство к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Они продолжали свою противоправную деятельность даже в мае 2017 года, когда 9 мая у памятника Генералу Пушкину угрожали женщинам с украинской символикой расправой путем насильственных действий", - сообщила Людмила Кострюкова.

Как отметил в суде другой свидетель Андрей Кулиш, он неоднократно вместе с другими общественными активистами наблюдал за мероприятиями "Союза советских офицеров" и заявлениями, сделанными на их собраниях. По его словам, в марте 2014 году на митингах члены организации заявляли, что "ждут "русскую освободительную армию".

Ответчики - представители "Союза советских офицеров" - в четверг в суд не явились.

В комментарии Радио Свобода ранее по телефону руководитель общественной организации "Союз советских офицеров" Виктор Марченко заявил, что считает обвинения против организации необоснованными. Он не отрицает, что весной 2014 поднимал российский триколор у мэрии, но исключительно "в знак дружбы Украины и России": мол, оппоненты в это время также использовали неукраинскую символику - флаги Евросоюза.

Истцом по этому делу выступило городское управление юстиции. Ответчиком - общественная организация "Союз советских офицеров", которую обвиняют в призывах к свержению власти и пророссийской пропаганде - в частности, в том, что в марте 2014 года члены организации поднимали на флагштоке перед зданием городского совета российский флаг. Иск в суд о запрете деятельности организации зарегистрирован еще в июне 2014 года.

1 и 9 мая в Днепре в этом году состоялись митинги, инициированные организацией "Союз советских офицеров". Они проходили с красными флагами и "георгиевскими" ленточками.

Как известно, с 15 июня вступает в силу закон об административной ответственности за изготовление и пропаганду георгиевской ленточки.

16 мая Верховная Рада ввела админответственность за пропаганду георгиевской ленты, а президент подписал соответствующий закон 12 июня.