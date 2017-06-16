Защита Януковича нашла зацепку для закрытия дела о госизмене

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Пятница, 16 июня 2017, 10:33

Защита Виктора Януковича считает, что суд должен вернуть прокурору обвинения экс-президента в государственной измене, а проводить специальное (заочное) рассмотрение дела неуместно.

Оболонский райсуд Киева во главе с Владиславом Девятко после заявления адвокатов ушел в совещательную комнату в подготовительном заседании по делу о госизмене Януковича.

Адвокат Виталий Сердюк заявил ходатайство о возвращении обвинительного акта прокурору, так как считает, что он не имеет юридической веса в судебном заседании, поскольку все действия, совершенные прокурорами после 27 декабря 2016 года, является неправомерными, а собранные данные – юридически ничтожными.

"Все действия, совершенные после 27 декабря без продления срока досудебного расследования, является юридически ничтожными", – сказал адвокат.

"Устранить нарушения, допущенные стороной обвинения, невозможно, так же как и невозможно приступить к судебному разбирательству без устранения нарушений", – заявил Сердюк.

По его словам, этот обвинительный акт не имеет права рассматриваться в суде, а прокуратура должна "не поддаваться политическому давлению" и "закрыть данное уголовное производство".

Прокурор заявил, что позиция обвинения неизменна, а защита не предоставила никаких фактов в подтверждение этого ходатайства.

Сердюк также попросил вызвать и допросить свидетелей в рамках рассмотрения вопроса о применении заочной процедуры расследования, чтобы они доказали, что Янукович рискует жизнью в Украине, а от следствия не скрывается. Он отметил, что защита имеет право на такой допрос, речь идет не о показаниях по существу дела.

Адвокат назвал имена свидетелей, которые якобы опровергнут позицию прокуратуры об уклонения от следствия, предоставят свидетельства о наличии угрозы Януковичу и о покушениях в 2014 году.

Озвучивая мнение относительно специального судебного производства, Сердюк снова заверил, что Янукович не скрывается, а желает участвовать в суде, но не может приехать.

Адвокат настаивает, что обращение "произошло преждевременно", а Януковича вызвали в суд ненадлежащим образом, да и подозрение экс-президенту объявили не по процедуре.

"Объявление выключенному телевизору подозрения не может считаться процессуально правильным", – заявил Сердюк и рассказал, что Янукович уже покинул зал суда в Ростове-на-Дону, когда Юрий Луценко объявил подозрение: "Я увидел на экране генпрокурора, звук уже был выключен – я попросил включить звук, но судьи также не было".

По его мнению, прокуратура должна была повторно обратиться с объявлением подозрения – и сообщить о подозрении через Генпрокуратуру РФ, а не публиковать объявления на сайтах, отправлять по разным адресам, передавать адвокатам, которые возвращали документы прокуратуре Украины. То же самое – и с вручением обвинительного акта, сказал Сердюк.

Адвокат отметил, что Янукович – первый из политиков предстал перед судом и ответил на все вопросы. В течение 2017 года экс-президент постоянно контактировал с судами и прокурорами, каждый раз сообщал об уважительных причинах неявки. А Генпрокуратура не реагирует на предложения поехать в Россию и пообщаться с Януковичем, сказал Сердюк.

Защита утверждает, что предоставила суду доказательства того, что Янукович обоснованно "вынужденно и временно" находится на территории Российской Федерации. Среди них якобы многочисленные факты угроз и применения насилия, которые звучали на Майдане.

"Пребывание Януковича на территории остается невозможным, он остается самым нежелательным для властей в Украине", – сказал адвокат.

Кроме того, адвокат коснулся и сути дела: "Прокурором не установлено, кем была подписано и передано президенту России заявление от 1 марта 2014 года".

По утверждению защиты Януковича, президент России Владимир Путин не получал такое письмо, а само "заявление не содержит призыва о введении войск", прокуратура умышленно "дезинформувала" населения, готовясь возбудить дело.

Также Сердюк заявил, что прокуратура не обеспечила должного расследования по делу Майдана.

Защита предоставила суду свое заявление и 181 дополнение, 4 тома

Алена Рощенко, УП

Темы: Янукович дело о госизмене суд
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