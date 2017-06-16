Суд конфисковал 42 тысячи гривен взносов партии Витренко

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Пятница, 16 июня 2017, 12:15

У партии Наталии Витренко конфискуют 42,6 тысячи гривен партийных взносов.

Постановлением Печерского районного суда Киева Витренко признана виновной в совершении административного правонарушения, сообщает 16 июня Национальное агентство по предупреждению коррупции.

По результатам анализа отчета "Прогрессивной социалистической партии Украины" об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2016 работники Департамента по вопросам предотвращения политической коррупции выявили факт получения средств с нарушением действующего законодательства.

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Темы: суд Витренко
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