Суд конфисковал 42 тысячи гривен взносов партии Витренко

У партии Наталии Витренко конфискуют 42,6 тысячи гривен партийных взносов.



Постановлением Печерского районного суда Киева Витренко признана виновной в совершении административного правонарушения, сообщает 16 июня Национальное агентство по предупреждению коррупции.



По результатам анализа отчета "Прогрессивной социалистической партии Украины" об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2016 работники Департамента по вопросам предотвращения политической коррупции выявили факт получения средств с нарушением действующего законодательства.



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