Организаторами скандального форума со Злочевским оказались россияне

Экономический форум в Монако, на который 2 июня ездила украинская правительственная делегация, был организован российской компанией "Тринити Ивентс".

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Как выяснилось, компания Adam Smith Conferences, которая официально устроила форум по энергетической безопасности, уже давно входит в российскую группу "Тринити Ивентс". На сайте группы сообщается, что она является крупнейшим организатором деловых форумов в России и СНГ.

Также стала известно роль в мероприятии компании Burisma Group министра времен Януковича Николая Злочевского - она была главным спонсором форума в Монако.

Кроме того, расследование выяснило, что Adam Smith Conferences вместе с Burisma Group организовывали в феврале 2017 также форум по энергетической безопасности в Киеве.

Один из организаторов форума в Монте-Карло сообщил, что Adam Smith Conferences аффилирована с Институтом Адама Смита (Adam Smith Institute).

"Таким образом Злочевский заново легализуется в обществе: сначала руками Генпрокуратуры, которая сняла с него все обвинения, а теперь с помощью украинских чиновников на глазах международного сообщества", - пришли к выводу журналисты-расследователи.

Как сообщалось, 2 июня украинская официальная делегация приняла участие в Международном форуме по энергетической безопасности будущего в Монте-Карло, соорганизатором которого значилась Burisma Group, принадлежащая бывшему министру экологии Украины (2010-2012 годы) Злочевскому.

В украинскую делегацию входили вице-премьер Владимир Кистион, председатель комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина и заместитель главы Минэнерго по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко. Также с украинской стороны в форуме приняли представители посольства Украины во Франции, Кабмина и других ведомств.

Кистион позже объяснил, что ездил в Монако на форум по приглашению от авторитетного аналитического центра Великобритании "Институт Адама Смита", а о том, что соорганизатором мероприятия является Злочевский, не знал.

Южанина также прокомментировала свое участие: она сказала, что даже не узнала Злочевского на форуме, поскольку не знала, как он выглядит.

Николай Злочевский был министром экологии с июня 2010 до апреля 2012 года. На тот момент его бизнес разросся до размеров одной из крупнейших частных газодобывающих компаний в стране - Burisma Group.

Генпрокуратура сначала открыла, а потом закрыла дела против Злочевского о незаконном обогащении и отмывании средств.