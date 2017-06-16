Прокурор: Мы не будем ходатайствовать о заочном суде, если Янукович приедет

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Пятница, 16 июня 2017, 12:31

Государственное обвинение не будет ходатайствовать о рассмотрении специального судебного заседания в отношении экс-президента Виктора Януковича только в том случае, если он приедет в суд 26 июня.

Об этом после судебного заседания в пятницу заявил прокурор Руслан Кравченко.

"Хочу сказать, что с уважением относимся к защите, но сегодня не было отказано нам по специальному судебному производству, это ходатайство будет рассматриваться на следующем судебном заседании", - сказал прокурор.

Также Кравченко отметил, что вопрос видео-связи Януковича в суде зависит от самого Януковича, которому предоставили три варианта подключения.

"Януковичу были предоставлены возможности выхода по видео-связи, но он ими не воспользовался. Это через скайп, а также через специальную программу суда, которая предоставлялась для установки на его компьютер", - отметил он.

"Ходатайство о назначении специального судебного производства было подано. Только если Виктор Янукович приедет в судебный зал, сторона защиты не будет ходатайствовать о заочном суде", - добавил он.

Как известно, в пятницу, 16 июня, Оболонский райсуд Киева постановил начать рассмотрение дела по обвинению Виктора Януковича в государственной измене по сути 26 июня.

Роман Кравец, УП

Темы: Янукович
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