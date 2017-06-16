НАБУ объяснило, почему повторно задержали сообщника Онищенко

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Пятница, 16 июня 2017, 13:01

Сообщника народного депутата Александра Онищенко Валерия Постного ночью задержали на выходе из СИЗО по делу о хищении газового конденсата.

Это следует из сообщения Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Обвиняемого по так называемому "газовому делу" в полночь 16 июня выпустили из Лукьяновского СИЗО после того, как истек срок содержания его под стражей, а коллегия судей по данному делу за 15 дней с момента направления обвинительного акта в суд не смогла решить вопрос о продлении срока действия меры пресечения фигуранту", – объясняет ведомство.

Однако детективы НАБУ под руководством САП "в рамках расследования уголовного производства по факту хищения газового конденсата, добытого по договорам о совместной деятельности с ОАО "Укргазвыдобування", задержали человека, который является обвиняемым в другом производстве – направленном в суд так называемом "газовом деле".

"Человек задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и ходатайстве об избрании меры пресечения", – информирует НАБУ.

Досудебное расследование хищения средств при добыче и продаже природного газа по договорам совместной деятельности с "Укргазвыдобуванням" ("Укргаздобычей"), в результате чего государству нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн, детективы НАБУ начали в декабре 2015 года.

Следствие установило вероятную причастность к совершению преступлений 27 человек.

30 мая 2017 года дело в отношении 8 участников "газовой схемы" направили в Соломенский райсуд Киева.

Следствие называет Валерия Постного одним из ключевых фигурантов дела Александра Онищенко. Согласно материалам, руководителями преступной организации были Онищенко, его мать и Постный.

Постного арестовали и взяли под стражу решением Соломенского райсуда 18 июня 2016 года, тогда ему назначили залог в 1,5 миллиона гривен.

3 августа прошлого года Апелляционный суд Киева увеличил залог для Постного до 250 миллионов гривен.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) заявляли, что Постный является соучредителем и бенефициаром компаний в Германии и на Кипре.

Темы: Онищенко газ НАБУ
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