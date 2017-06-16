За время АТО погибли 2696 украинских военных – Минобороны

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Пятница, 16 июня 2017, 13:12

С начала российской агрессии против Украины погибли 2696 украинских военных, 9903 получили ранения.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Всего с начала российской агрессии против Украины погибло воинов по состоянию на сегодня 2696, и 9903 ранены", – сказал он.

Как сообщалось, в середине апреля Минобороны заявляло о гибели 2652 военных в зоне антитеррористической операции.

По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, с 16 февраля по 15 мая 2017 года на Донбассе погибли 36 мирных жителей, еще 157 - получили ранения, что на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Темы: АТО Донбасс таможня Минобороны
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