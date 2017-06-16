У Корчак предупредили об ограничении доступа к е-декларациям

В пятницу вечером будет временно ограничен доступ к реестру электронных деклараций.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"Доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, будет ограничен 16 июня 2017 года с 22:00 до 23:00 в связи с проведением технического обслуживания сетевого оборудования", - говорится в сообщении.

Как известно, ранее премьер Владимир Гройсман призвал членов НАПК подать в отставку из-за сбоев в работе системы электронных деклараций.

Глава агентства Наталья Корчак свою вину в этом отрицает.

Украинская правда