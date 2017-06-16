У Корчак предупредили об ограничении доступа к е-декларациям
В пятницу вечером будет временно ограничен доступ к реестру электронных деклараций.
Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
"Доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, будет ограничен 16 июня 2017 года с 22:00 до 23:00 в связи с проведением технического обслуживания сетевого оборудования", - говорится в сообщении.
Как известно, ранее премьер Владимир Гройсман призвал членов НАПК подать в отставку из-за сбоев в работе системы электронных деклараций.
Глава агентства Наталья Корчак свою вину в этом отрицает.
Украинская правда
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