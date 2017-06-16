С США поступили украденные "режимом Януковича" полмиллиона долларов

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Пятница, 16 июня 2017, 14:39

Больше 500 тысяч долларов, незаконно вывел из Украины Минюст времен Виктора Януковича, уже поступили на счет украинского министерства юстиции.

Об этом сказал заместитель генпрокурора Евгений Енин в эфире "112 канала".

"Это первый случай возврата средств, полученных преступным путем, командой Юрия Луценко из-за границы, поскольку те 1,5 миллиарда долларов, которые Генеральная прокуратура вернула в конце апреля, были зарегистрированы на счетах украинских банках", - сказал он.

По словам Енина прокуратура несколько месяцев назад вступила в переговорный процесс с представителями американской компании причастной к выводу денег.

"Мы убедили их в целесообразности в как можно более активном сотрудничестве с украинским следствием. Должен отметить, что компания чрезвычайно озабочена вопросами своей деловой репутации и именно это стало поворотным моментом в том, чтобы до вердикта уголовного суда в Украине указанные средства были возвращении в Украину хотя бы том объеме, в котором они хранились на гарантийном счете указанной фирмы. Могу сказать, что это примерно 560 млн долларов", - рассказал он.

Енин также заявил, что министр юстиции Павел Петренко подтвердил, что указанные деньги уже поступили на счет министерства юстиции.

По его словам группа лиц во времена президентства Виктора Януковича "подписали и допустили подписание фиктивной сделки о предоставлении услуг, которые никогда не были предоставлены".

"В то же время деньги были перечислены", - сказал он.

Как известно, 15 июня Генпрокуратура заявила, что обеспечила возвращение из США 500 тысяч долларов, незаконно выведенных из Украины Минюстом Януковича.

Темы: Янукович прокуратура США
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