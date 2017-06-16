СБУ задержала бизнесмена, помогавшего ЛНРовцам техникой

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Пятница, 16 июня 2017, 15:40

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве бизнесмена, который способствовал деятельности так называемой "ЛНР".

По данным СБУ, в 2015-2016 годах он "предоставлял в распоряжение незаконных вооруженных формирований собственную специализированную технику для строительства боевиками фортификационных сооружений, окапывания танков и военных транспортных средств на полигонах Луганской области".

Оперативники из Тернопольской области "задержали коллаборанта в одном из районов столицы".

СБУ задержала бизнесмена, помогавшего ЛНР
СБУ задержала бизнесмена, помогавшего ЛНР
СБУ

Уголовное производство открытого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины".



"Во время обысков по месту проживания и ведения хозяйственной деятельности луганчанина правоохранители изъяли документацию, наличные и банковские карточки, которые использовались его сообщниками для перечисления средств боевикам", – информирует СБУ.

 
 

Уголовное производство в отношении одного из них, открытое по ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, в данное время рассматривает Тернопольский горрайонный суд.

Бизнесмену объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Темы: "ЛНР" СБУ бизнес
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