СБУ задержала бизнесмена, помогавшего ЛНРовцам техникой

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве бизнесмена, который способствовал деятельности так называемой "ЛНР".



По данным СБУ, в 2015-2016 годах он "предоставлял в распоряжение незаконных вооруженных формирований собственную специализированную технику для строительства боевиками фортификационных сооружений, окапывания танков и военных транспортных средств на полигонах Луганской области".



Оперативники из Тернопольской области "задержали коллаборанта в одном из районов столицы".

СБУ задержала бизнесмена, помогавшего ЛНР СБУ

Уголовное производство открытого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины".





"Во время обысков по месту проживания и ведения хозяйственной деятельности луганчанина правоохранители изъяли документацию, наличные и банковские карточки, которые использовались его сообщниками для перечисления средств боевикам", – информирует СБУ.

Уголовное производство в отношении одного из них, открытое по ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, в данное время рассматривает Тернопольский горрайонный суд.



Бизнесмену объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.