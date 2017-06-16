Постного арестовали на 2 месяца, залог – 10 миллионов

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Пятница, 16 июня 2017, 16:31

Соломенский суд Киева взял под стражу на 2 месяца обвиняемого по так называемому "газовому делу Онищенко" Валерия Постного.

Такое решение огласил судья Агафонов, передает Громадское.

В то же время Постному определили размер залога – 10 миллионов гривен.

Во время заседания суд отказал народному депутату Надежды Савченко в просьбе взять Постного на поруки.

Прокуроры требовали для Постного залог в 50 миллионов гривен.

Указывается, что других семь обвиняемых остаются на свободе без меры предосторожности.

Как известно, фигурант "газовому делу Онищенко" Валерия Постного выпустили из Лукьяновского СИЗО, но его сразу задержал спецназ Национального антикоррупционного бюро.

Александр Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргазвыдобування", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Следствие называет Постного одним из ключевых фигурантов дела Онищенко - согласно материалам, руководителями преступной организации были Онищенко, его мать и Постный.

В СБУ заявили также о начале досудебного следствия по Онищенко по признакам государственной измены. В июле 2016-го Онищенко выехал из Украины после того, как Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест.

Темы: Онищенко полиция суд
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