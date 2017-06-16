ГПУ разоблачила схему, по которой за два месяца в ОРДО вывели 116 млн

967 просмотров
0
Пятница, 16 июня 2017, 16:34

Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры прекратил схему, по которой за последние два месяца вывели 116 миллионов гривен из Украины в ОРДО.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Следственными и оперативными сотрудниками установлен ряд предприятий, зарегистрированных на подконтрольной Украине территории, которые по фиктивным договорам перечисляли средства на вымышленных физических лиц, в дальнейшем большими суммами они снимались в банковских учреждениях Украины жителями ОРДЛО", - говорится в сообщении.

"За последние 2 месяца таким образом были обналичены и выведены более 116 млн. грн. На очередной попытке снятия 5 млн. грн. незаконная схема прекращена", - отмечает Сарган.

Правоохранители также задержали жителя оккупированного Донецка, у которого был паспорт с поддельными сведениям о регистрации в Киеве, а также документы с оттисками печатей террористической организации, в частности "правоохранительных органов".

Сейчас следствие устанавливает всех причастных и устанавливает обстоятельства преступления.

Темы: Генпрокуратура "ДНР" терроризм
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
При обысках изъяли адвокатское свидетельство Радецкого 15 июня 2017, 14:17
Корчак заявляет, что обыски у Радецкого проводят из-за подделки 15 июня 2017, 13:07
В Совете адвокатов Киева проходят обыски. В деле Радецкого 15 июня 2017, 12:42
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Постного арестовали на 2 месяца, залог – 10 миллионов
Насиров может предстать перед судом Британии – посольство
Холодницкий избран одним из вице-президентов ФФУ
Все новости
Бокал вина

10 лучших винных баров Киева

На личном опыте

15 лет проработать в секс-шопе