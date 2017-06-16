Выходные будут дождливыми и без жары

709 просмотров
0
Пятница, 16 июня 2017, 16:45

Украинцам прогнозируют преимущественно дождливую погоду в выходные 17-18 июня, температура воздуха будет колебаться от 17 до 24 градусов тепла.

В субботу без осадков Украинский гидрометцентр прогнозирует только Херсонской и Запорожской областям, а также аннексированному Крыму.

А в Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой областях отдельные порывы ветра 15-20 м/с; в Житомирской, Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, днем ​​и в Винницкой и Одесской областях местами сильный дождь.

Погода 17 июня
Погода 17 июня

В воскресенье, 18 июня, в части западных и северных областей будет ясная погода, на остальной территории дожди, а в Винницкой и Одесской области – даже грозы.

Прогноз на 18 июня
Прогноз на 18 июня

Вследствие дождей 17-18 июня ожидается повышение уровней воды, без негативных последствий, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), Прута, Сирет, реках бассейна Припяти, реках Закарпатья. В карпатском регионе при сильных ливнях может сформироваться значительный местный и склонный сток.

При этом в Херсонской и Днепропетровской областях в субботу и воскресенье местами чрезвычайная пожарная опасность (5 класса), сообщает ГСЧС.

Уже в понедельник, 19 июня, в Украине потеплеет и в большинстве областей будет без осадков, только в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях – осадки.

Предварительный прогноз на 19 июня
Предварительный прогноз на 19 июня

В Киеве и области после выходных погода тоже улучшится.

Погода в Киеве
Погода в Киеве

Алена Рощенко, УП

Темы: погода
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Пятница будет немного теплее, на западе Украины дожди 15 июня 2017, 18:06
Ураган в Сумах поломал деревья, сорвал крышу, повалил электроопору 14 июня 2017, 12:02
В среду немного похолодает, но опасность пожаров сохраняется 13 июня 2017, 16:35
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Постного арестовали на 2 месяца, залог – 10 миллионов
Насиров может предстать перед судом Британии – посольство
Холодницкий избран одним из вице-президентов ФФУ
Все новости
Бокал вина

10 лучших винных баров Киева

На личном опыте

15 лет проработать в секс-шопе