Выходные будут дождливыми и без жары

Украинцам прогнозируют преимущественно дождливую погоду в выходные 17-18 июня, температура воздуха будет колебаться от 17 до 24 градусов тепла.



В субботу без осадков Украинский гидрометцентр прогнозирует только Херсонской и Запорожской областям, а также аннексированному Крыму.



А в Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой областях отдельные порывы ветра 15-20 м/с; в Житомирской, Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, днем ​​и в Винницкой и Одесской областях местами сильный дождь.

Погода 17 июня

В воскресенье, 18 июня, в части западных и северных областей будет ясная погода, на остальной территории дожди, а в Винницкой и Одесской области – даже грозы.

Прогноз на 18 июня

Вследствие дождей 17-18 июня ожидается повышение уровней воды, без негативных последствий, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), Прута, Сирет, реках бассейна Припяти, реках Закарпатья. В карпатском регионе при сильных ливнях может сформироваться значительный местный и склонный сток.



При этом в Херсонской и Днепропетровской областях в субботу и воскресенье местами чрезвычайная пожарная опасность (5 класса), сообщает ГСЧС.



Уже в понедельник, 19 июня, в Украине потеплеет и в большинстве областей будет без осадков, только в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях – осадки.

Предварительный прогноз на 19 июня

В Киеве и области после выходных погода тоже улучшится.

Погода в Киеве

Алена Рощенко, УП