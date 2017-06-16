СМИ: На акции против переименования проспекта Ватутина произошли потасовки

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Пятница, 16 июня 2017, 21:44

В Киеве в ходе акции против переименования проспекта Ватутина в проспект Шухевича произошло столкновение между протестующими и активистами партии "Национальный корпус", несколько человек задержаны.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" первый замглавы партии Назар Кравченко.

"Наши активисты изъяли блокнот, в котором записаны выплаты участникам акции против переименования проспекта. Акцию сопровождали "титушки", они и начали драку с нашими активистами", - сказал он.

Кравченко также сообщил, что в результате столкновений несколько активистов "Национального корпуса" были задержаны, их местонахождение пока уточняется.

Как сообщают свидетели столкновений, акцию протеста, в которой участвовали около 200 пожилых людей с флагами партии "Социалисты", сопровождали несколько сотен молодых людей спортивного телосложения (так называемые "титушки"). Драки с представителями "Национального корпуса" возникли под Московским мостом.

Правоохранители - 7 экипажей – появились на месте события после того, как столкновения утихли.

На данный момент обстановка на проспекте Ватутина и Московском мосту нормализовалась.

Темы: Киев декоммунизация акции
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