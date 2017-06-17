Напавшего на председателя ТИК в Коцюбинском отправили под домашний арест

Злоумышленнику, который напал на председателя ТИК в поселке Коцюбинское, присудили домашний арест.

Об этом сообщает "Громада Приірпіння".

"Его отпустили домой. Нам даже не сообщили, когда будет суд, хотя даже вчера мы по своей инициативе ходили в прокуратуру области, давали показания и предлагали поддержку и всестороннее содействие. Это дело, которое взял под контроль генпрокурор Юрий Луценко. Как могло такое случиться, что о том, когда будет суд, не знало ни общество, где люди уже боятся ходить по улице, ни СМИ, которые на общенациональном уровне освещали события, произошедшие в поселке, ни даже потерпевшая Людмила Демченко, на которую напали?"- отметила поселковый голова Ольга Матюшина.

При этом нардеп Ольга Червакова сообщила, что у нападавшего появился частный адвокат. Она отметила, что ранее нападавший признался, что у него имеются значительные долги, поэтому активисты предполагают, что ему помог организатор преступления, чтобы правоохранители на него не вышли.

Как известно, утром 14 июня в поселке Коцюбинское молодой человек по заказу избил председателя ТИК поселка Людмилу Демченко.