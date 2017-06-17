Эсминец США столкнулся с торговым судном у берегов Японии
Американский эсминец столкнулся с торговым судном возле берегов Японии.
Об этом сообщает агентство Reuters cо ссылкой на военно-морской флот США.
Отмечается, что на борту эсминца может быть много пострадавших. Степень травм персонала "определяется".
В заявлении говорится, что эсминец ВМС США USS Fitzgerald столкнулся с торговым судном примерно в 100 км к юго-западу от японского города Йокосука.
Японский телеканал NHK продемонстрировал фотографии, снятые воздуха, на которых видно, что на американском судне есть большая вмятина с правой стороны.
Военно-морской флот США также заявил, что эсминец обратился за помощью к береговой охране Японии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.