Эсминец США столкнулся с торговым судном у берегов Японии

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Суббота, 17 июня 2017, 01:41

Американский эсминец столкнулся с торговым судном возле берегов Японии.

Об этом сообщает агентство Reuters cо ссылкой на военно-морской флот США.

Отмечается, что на борту эсминца может быть много пострадавших. Степень травм персонала "определяется".

В заявлении говорится, что эсминец ВМС США USS Fitzgerald столкнулся с торговым судном примерно в 100 км к юго-западу от японского города Йокосука.

Японский телеканал NHK продемонстрировал фотографии, снятые воздуха, на которых видно, что на американском судне есть большая вмятина с правой стороны.

Военно-морской флот США также заявил, что эсминец обратился за помощью к береговой охране Японии.

Темы: США Япония
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