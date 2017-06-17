В Харькове авто столкнулось с троллейбусом: есть погибший и травмированные
В Харькове в результате столкновения автомобиля Opel с троллейбусом один человек погиб, пятеро госпитализированы.
Об этом сообщил директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.
По его данным, ДТП произошло в субботу около 6:55.
"На улице Ахсарова Opel вылетел на встречную полосу, лобовое (столкновение) с троллейбусом. Водитель машины погиб. Водитель троллейбуса госпитализирован с переломом ноги. Еще четырех пассажиров увезла скорая", - сообщил Сидоренко.
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