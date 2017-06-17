В Харькове авто столкнулось с троллейбусом: есть погибший и травмированные

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Суббота, 17 июня 2017, 10:01

В Харькове в результате столкновения автомобиля Opel с троллейбусом один человек погиб, пятеро госпитализированы.

Об этом сообщил директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

По его данным, ДТП произошло в субботу около 6:55.

"На улице Ахсарова Opel вылетел на встречную полосу, лобовое (столкновение) с троллейбусом. Водитель машины погиб. Водитель троллейбуса госпитализирован с переломом ноги. Еще четырех пассажиров увезла скорая", - сообщил Сидоренко.

Интерфакс-Украина

Темы: Харьков авария
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IP: 94.179.109.---scarb17.06.2017 10:38
О чем молчит Аваков и Харьковская полиция: полицейские превращаються в титушек. Беседую в метро со студентами. Блондинка с подругой и маленьким ребенком (из полиции, очевидно) на выходе станции Университет поучает меня: Чтоб я тебя здесь больше не видела, а то в обезьяник посажу. Аваков - ау!
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