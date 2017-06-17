На оккупированный Донбасс доставили 17 тонн гуманитарки от МККК

На временно неподконтрольную Украины территорию Донецкой области доставили 17 тонн гуманитарного груза от Международного комитета Красного Креста.

Об этом 17 июня сообщили в Госпогранслужбе Украины.

По данным ГПСУ, автомобилем перевозили строительные материалы, грузовой автомобиль проследовал на выезд на временно неконтролируемую территорию через КПВВ "Новотроицкое".

Украинская правда