На оккупированный Донбасс доставили 17 тонн гуманитарки от МККК

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Суббота, 17 июня 2017, 10:44

На временно неподконтрольную Украины территорию Донецкой области доставили 17 тонн гуманитарного груза от Международного комитета Красного Креста.

Об этом 17 июня сообщили в Госпогранслужбе Украины.

По данным ГПСУ, автомобилем перевозили строительные материалы, грузовой автомобиль проследовал на выезд на временно неконтролируемую территорию через КПВВ "Новотроицкое".

Украинская правда

Темы: Донбасс гуманитарка
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