Из-за обострения на Донбассе без воды могут остаться 750 тысяч детей - ЮНИСЕФ

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Суббота, 17 июня 2017, 11:50

Из-за обострения боевых действий на востоке Украины не менее 750 тыс. детей могут лишиться доступа к чистой питьевой воде.

Об этом говорится в заявлении фонда ЮНИСЕФ.

В фонде отметили, что недавняя эскалация вооруженного конфликта привела к разрушениям критически важных объектов водоснабжения.

"Доступ к воде около 3 миллионов человек на востоке Украины зависит от объектов водоснабжения, которые сейчас находятся на линии огня. Мы предполагаем, что еще больше семей окажутся без доступа к питьевой воде. Это создает серьезные риски распространения заболеваний и другие опасности для детей", - отметила региональный директор ЮНИСЕФ в странах Европы и Центральной Азии Афшана Хан.

"Около 400 тыс. человек, в том числе 104 тыс. детей, не имели доступа к воде в течение 4 дней на этой неделе, поскольку обстрелами были разрушены 2 водоочистные станции на Южно-Донбасском водопроводе. Срочные ремонтные работы были завершены вечером 15 июня", - говорится в сообщении.

Ранее в Донецке были повреждены линии электропередач, которые обеспечивали энергоснабжение городской водоочистной станции, что может привести к тому, что доступ к питьевой воде потеряют больше, чем 1 млн. человек.

"Когда объекты водоснабжения повреждают, все стороны конфликта должны ... немедленно прекратить обстрелы критически важных объектов гражданской инфраструктуры", - подчеркнула Хан.

"ЮНИСЕФ призывает все стороны конфликта немедленно восстановить свои обязательства по прекращению огня, которые они взяли на себя в Минских соглашениях, подписанных в августе 2015-го, и уважать нормы международного гуманитарного права, в том числе по обеспечению возможности беспрепятственно оказывать гуманитарную помощь", - призвали в детском фонде Организации объединенных наций.

В свою очередь в миссии ОБСЕ отметили, что за 4 последние дни насосная станция в н.п. Васильевка (Донецкая обл.) останавливала свою работу дважды из-за обстрелов.

 

Украинская правда 

Темы: Донбасс дети
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