На Киевщине побили бойца полка "Миротворец"
В н.п. Вишеньки (Киевская область) один из бойцов полка "Миротворец" получил телесные повреждения во время обеспечения охраны общественного порядка мирной акции.
Об этом 17 июня сообщили в Нацполиции Украины.
По данным НП, накануне в Бориспольский отдел полиции поступила информация о проведении мирной акции по освобождению берега водоема от застроек в одном из садовых обществ с. Вишеньки.
Охрану общественного порядка во время мероприятий обеспечивали сотрудники отдела полиции и бойцы полка полиции особого назначения "Миротворец".
"Во время потасовки и драки между гражданскими участниками конфликта один из "миротворцев" получил от неизвестного удар в нижнюю часть тела. После окончания акции правоохранитель обратился за медпомощью. Полиция опрашивает участников акции, устанавливает лицо, причастное к избиению полицейского", - говорится в сообщении.
Данные об оказании медицинской помощи другим участникам драки в полицию Киевской области не поступали.
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