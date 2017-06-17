В ближайшие дни - тепло, дожди и грозы
18 июня в Украине сохранится теплая погода с дождями на юге и западе.
Как сообщает Укргидрометцентр, в западной части Украины и в южных областях ожидаются дожди, местами грозы, в Карпатах, на Прикарпатье, Одесской и Николаевской - местами сильные дожди, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 10-15°, днем 22-27°, на Прикарпатье 15-20°.
В Киеве 18 июня без осадков, температура воздуха ночью 13-15°, днем 24-26°.
19 июня в Украине без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 9-14°, днем 25-30°, на Прикарпатье 21-26°.
В Киеве 19 июня без осадков, температура воздуха ночью 12-14°, днем 27-29°.
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