В ближайшие дни - тепло, дожди и грозы

18 июня в Украине сохранится теплая погода с дождями на юге и западе.

Как сообщает Укргидрометцентр, в западной части Украины и в южных областях ожидаются дожди, местами грозы, в Карпатах, на Прикарпатье, Одесской и Николаевской - местами сильные дожди, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 10-15°, днем ​​22-27°, на Прикарпатье 15-20°.

В Киеве 18 июня без осадков, температура воздуха ночью 13-15°, днем ​​24-26°.

19 июня в Украине без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 9-14°, днем ​​25-30°, на Прикарпатье 21-26°.

В Киеве 19 июня без осадков, температура воздуха ночью 12-14°, днем ​​27-29°.

Интерфакс-Украина