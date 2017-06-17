НАБУ: Постному, задержанному по "делу Онищенко", сообщили о подозрении

Задержанному по "газовому делу Онищенко" сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины - "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Об этом 17 июня сообщили в НАБУ.

Речь идет о обвиняемом по "газовому делу" Валерии Постном, который был задержан при освобождении из СИЗО 16 июня в порядке ст.208 УПК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

"Сообщение о подозрении произошло в рамках расследования уголовного производства по факту присвоения газового конденсата, добытого ПАО" Укргаздобыча "... 16 июня Соломенский суд Киева избрал обвиняемому меру пресечения на время судебного разбирательства в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 10 млн. гривен", - отметили в НАБУ.

При этом прокуроры САП подавали ходатайство о сумме залога в размере 50 млн грн.

На время проведения досудебного расследования "газового дела" Постному была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 250 млн грн.

Как известно, Александр Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Следствие называет Постного одним из ключевых фигурантов дела Онищенко - согласно материалам, руководителями преступной организации были Онищенко, его мать и Постный.

В СБУ заявили также о начале досудебного следствия по Онищенко по признакам государственной измены. В июле 2016-го Онищенко выехал из Украины после того, как Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест.

16 июня фигуранта "газового дела Онищенко" Валерия Постного выпустили из Лукьяновского СИЗО, но его сразу задержал спецназ Национального антикоррупционного бюро.

Соломенский суд Киева взял Постного под стражу на 2 месяца с возможностью внесения залога в сумме 10 млн. грн.

Украинская правда