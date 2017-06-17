Поселок Бердянское обстреляли из тяжелого оружия

2187 просмотров
0
Суббота, 17 июня 2017, 20:19

В субботу около 18 часов боевики обстреляли жилой сектор поселка Бердянское вблизи Мариуполя из запрещенного вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

В результате обстрела возник пожар в жилом доме по улице Морской. Никто из местных жителей не пострадал.

В Бердянском работает наблюдательный группа украинской стороны СЦКК. Информация о других последствий обстрела уточняется.

"Такими действиями НЗФ ОРДО в очередной раз демонстрируют стремление к дальнейшему обострению конфликта и откровенное пренебрежение минскими договоренностями", - отметили в СЦКК.

Украинская правда

Темы: АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
АТО: в субботу ранены трое военных 17 июня 2017, 18:37
В четверг от ранений скончался командир роты 72-й ОМБр 17 июня 2017, 13:19
Сутки в АТО: 67 обстрелов, 1 военный ВСУ погиб, трое ранены 17 июня 2017, 07:37
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Более 90% граждан назвали себя украинцами по национальности
Поселок Бердянское обстреляли из тяжелого оружия
Накануне Марша равенства сайт ЛГБТ-движения взломали с угрозами
Прокуратура взялась за продажу Курченко угля с оккупированного Донбасса
Все новости
Невидимка...

Почему гей-прайд – это не только о геях

Фото

Лабрадору Фушину всего месяц, а он уже полицейский