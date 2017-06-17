Более 90% граждан назвали себя украинцами по национальности

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Суббота, 17 июня 2017, 20:58

Количество граждан Украины, которые считают себя украинцами по национальности, на сегодня составляет 90,6% населения.

На это указывают данные большого соцопроса, проведенного ведущими социологическими центрами страны (КМИС, Рейтинг, СОЦИС, а также Центром имени Разумкова).

Результаты соцопроса приводят в своей статье для DT.UA народный депутат Игорь Грынив и польский политик Мирослав Чех.

 

Согласно данным исследования, русскими по национальности считают себя лишь 6,3%. Представителями других национальностей называют себя лишь 2,7% граждан.

При этом, чаще всего украинскую национальную идентичность декларируют молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

Авторы констатируют, что количество людей, которые задекларировали украинскую национальную идентичность, радикально увеличилась.

"Для сравнения стоит привести данные о национальном составе населения Украины согласно переписям населения 1989 и 2001 гг.: украинцы - 72,7% и 77,8%, соответственно, русские -22,1 и 17,3%, другие - 5,2% и 4,9%", - говорится в статье.

Вместе с тем, 50,5% населения Украины используют украинский язык в качестве основного языка повседневного общения.

 

Согласно результатам исследования, больше всего украинцев, говорящих преимущественно на украинском языке, проживает на западе (97,2%) и юго-западе (91,6%) страны.

При этом, русский язык в качестве основного языка повседневного общения используют 24% опрошенных. Столько же респондентов (24%) ответили, что говорят как на украинском, так и на русском языках.

"Результаты опроса свидетельствуют, что вслед за значительным увеличением деклараций об украинской национальной идентичности, не произошло аналогичных изменений в языковой практике. Люди, с этой точки зрения, консервативны и не подвержены изменению общепринятой практики. Зато симптоматична ситуация в Киеве, где впервые людей, которые дома говорят исключительно на украинском языке, стало больше, чем тех, кто говорит исключительно на русском языке", - говорится в статье.

Социологический опрос был проведен четырьмя крупнейшими социологическими центрами Украины в марте нынешнего года. В нем приняли участие 14 тысяч респондентов, по 500 в каждой области, а в Киеве, Харьковской и Одесской областях - по 1000.

Области, кроме названных, были объединены в крупные регионы, чтобы снизить погрешность опроса. Результаты исследования позволили создать карту общественных настроений украинского общества по таким вопросам, как национальная идентичность, языковая проблема, конфессиональная принадлежность, отношение к ЕС и НАТО и т. п.

Темы: опрос
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IP: 35.187.34.---spitfire17.06.2017 21:43
90%, справді? неймовірно.

як вони це можуть довести об'єктивно?
мають науково обгрунтовані докази?
наприклад, гаплогрупи ДНК?

отож це питання віри, яка досить швидкоплинна.
достатньо лише порівняти із попередніми опитуваннями.

я б радше сказав, що більшість є за національністю "радянські", "російськомовні", "біомаса".

вслід за значним збільшенням декларацій про українську національну ідентичність, не відбулося аналогічних змін у мовній практиці
вони просто нахабно брешуть. нація брехунців.
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