В Днепре задержали женщину, которая в театре ударила молотком бойца АТО

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Суббота, 17 июня 2017, 21:43

В Днепре задержали женщину, которая ударила молотком бойца АТО на спектакле в Оперном театре в октябре 2016 года.

Об этом Радио Свобода в субботу сообщили в городском отделе полиции.

По данным полиции, против нее открыто уголовное производство по части 1 статьи 125 Уголовного Кодекса Украины - умышленное нанесение легких телесных повреждений. Как отметили в полиции, подозреваемую доставили в Днепровский отдел полиции, с ней начинают следственные действия.

Ранее женщина находилась в розыске.

В октябре 2016 года полиция Днепра возбудила уголовное производство из-за инцидента с участником боевых действий на Донбассе в театре оперы и балета.

По данным полиции, инцидент произошел во время антракта спектакля: на балконе одна из зрительниц, увидев бойца в форме, набросилась на него с молотком. Боец был в театре вместе с женой. По словам свидетелей, женщина "выкрикивала что-то о "русском мире" и нецензурно обругала бойца и его жену".

Как рассказали в полиции, орудие преступления - молоток - у женщины изъяли. Кроме того, в сумочке у нее обнаружили кухонный нож.

Участник боевых действий получил травму головы, рану зашивали в больнице.

Инцидент имел продолжение. Из театра оперы и балета, где произошел инцидент с избиением участника боевых действий, уволили артистку хора Екатерину Фондуроко, которая в социальных сетях писала сообщения в поддержку действий нападавшей.

В целом эксперты отмечали учащение случаев "бытового сепаратизма" в Днепре. Незадолго до того в Днепре солдата АТО избили возле частного заведения питания за то, что он сделал замечание персоналу о трансляции российского телеканала.

Темы: Днепр полиция
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Комментарии — 3
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IP: 216.218.222.---spitfire17.06.2017 22:03
побутовий сепаратизм? дивна річ.

раніше в колонії Україна був поширений побутовий антисемітизм, побутовий російський шовінізм.
а тут з'явився якийсь дивний "побутовий сепаратизм".

він зробив зауваження персоналу щодо трансляції російського телеканалу
вони ж ніби мають бути заборонені?
а де ж на той час були агенти СБУ і таємної поліції?
як звичайно, саботували свої обов'язки, як робили це в Криму?
пам'ятаєте, що було далі?
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IP: 35.187.34.---kerubino17.06.2017 21:55
Наш гуманній суд дасть цій шлендрі умовний термін .
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IP: 35.185.40.---ReAlex17.06.2017 21:53
Цих шанувальників "русскага мира" висилати наxуй в ЛДНР.
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