В штабе показали фото Бердянского после обстрела

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Суббота, 17 июня 2017, 23:34

В результате обстрела боевиками поселка Бердянское разрушена крыша и потолок в одной из сооружений по улице Морской.

 
Все фото пресс-центра штаба АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на пресс-группу ОТУ "Мариуполь".

Кроме того, одна из мин привела к возгоранию в доме. Также значительные повреждения получили дома, расположенные рядом с эпицентром попаданий.

 

Также сообщается, что обстрел из минометов, запрещенных минскими договоренностями, состоялся в субботу в 17:40.

 

"К счастью, обошлось без жертв среди местного населения", - добавили в штабе.

 
 
 

Украинская правда

Темы: АТО
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