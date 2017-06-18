В Канаде обнаружили, что на выборы в стране осуществлялись кибератаки
Во время федеральных выборов в Канаде в 2015 году на демократические процессы в стране осуществлялось постороннее кибернетическое влияние.
Об этом говорится в отчете Центра по безопасности коммуникаций (канадской спецслужбы, ответственной за радиоэлектронную разведку) под названием "Киберугрозы демократическому процессу в Канаде", пишет Укринформ.
"Во время федеральных выборов 2015 года демократические процессы в Канаде стали мишенью вредных кибернетических действий низкой сложности. С большой долей вероятности можно утверждать, что злоумышленниками были хактивисты и киберпреступники", - цитирует отчет агентство.
При этом авторы отчета отмечают, что вредных действий со стороны государственных игроков обнаружено не было.
"Сейчас мы не обнаружили использования государствами кибервозможностей с целью влияния на демократические процессы в Канаде во время выборов", - утверждают в разведке.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.