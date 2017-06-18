Путин считает, что Европа не доросла до сближения с Россией

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Воскресенье, 18 июня 2017, 01:47

Российский президент считает, что для единства РФ и Евросоюза в Европе должны "избавиться от фобий прошлого".

Об этом пишет РИА Новости.

Владимир Путин заявил, что бывший канцлер Германии Гельмут Коль считал, что Россия и Европа должны быть вместе. По его словам Москва к этому готова, а остальное зависит от Европы.

"Я с ним (Гельмутом Колем – ред.) полностью согласен. Вы знаете нашу позицию, она заключается в том, что мы к этому готовы, нужно, чтобы были готовы наши партнеры, чтобы они избавились от фобий прошлого", − подчеркнул президент РФ.

"К сожалению, не все пока реализуется из того, о чем мы мечтали, говорили, но я уверен абсолютно, что его (Гельмута Коля − ред.) анализ является правильным и на европейском, евразийском, можно сказать, континенте будут развиваться те позитивные процессы, без которых у нас ни у кого не будет будущего − ни у Европы, ни у России", − отметил Путин.

Как сообщалось, ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что отчуждение между Европой и Россией продолжает расти на протяжении вот уже полтора десятилетия. По его словам Москва сегодня формирует свою идентичность скорее путем дистанцирования от Европы и Запада, чем с помощью поиска общего фундамента для взаимодействия с ними, считает он.

Эта ситуация еще более обострилась в 2014 году после аннексии Крыма и военного вмешательства РФ на востоке Украины, убежден Штайнмайер.

Темы: Росcия ЕС Путин
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