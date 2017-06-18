Эсминец США столкнулся с контейнеровозом, пропали моряки

В результате столкновение эсминца USS Fitzgerald и филиппинского контейнерного судна, которое произошло у берегов Японии, пропали без вести семь американских моряков.

Об этом сообщили представители армии США, пишет DW.com.

В 100 километрах к юго-западу от военной базы США Йокосука, находящейся на территории Японии, американский эсминец USS Fitzgerald столкнулся с филиппинским контейнерным судном.

В результате столкновения, два члена экипажа USS Fitzgerald, включая командира судна, на вертолете доставлены в больницу. По данным японских СМИ, пропали без вести семь моряков США.

все фото: reuters

Эсминец получил повреждение по правому борту, в результате чего на судно проникла вода. USS Fitzgerald сохранил способность передвигаться самостоятельно, хотя его двигатель используется не на полную мощность.

Как сообщает Reuters, поиски пропавших американских моряков продолжаются. Для этого задействованы корабли и самолеты Японии и США.

Никто из членов экипажа филиппинского судна не пострадал.