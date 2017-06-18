Тела пропавших моряков эсминца США найдены в затопленной части корабля

Тела моряков, пропавших после столкновения американского эсминца с контейнеровозом, найдены в затопленной части корабля.

Об этом пишет The Washington Post.

Американские моряки найдены в спальных отсеках судна, которые затопило в результате повреждения правого борта эсминца. Как сообщается, в момент столкновения матросы, находившиеся в этих отсеках, спали.

Представитель флота не сообщил, найдены ли тела всех семерых пропавших без вести моряков.

Как сообщалось, в 100 километрах к юго-западу от военной базы США Йокосука, находящейся на территории Японии, американский эсминец USS Fitzgerald столкнулся с филиппинским контейнерным судном. В результате столкновения, два члена экипажа эсминца, включая командира судна, на вертолете доставлены в больницу, а семь моряков США пропали без вести.

Никто из членов экипажа филиппинского судна не пострадал.