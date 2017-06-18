"Тебя ждут дома": еще один боевик освобожден от ответственности

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Воскресенье, 18 июня 2017, 08:05

В Донецкой области судом освобожден от уголовной ответственности еще один участник Программы Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Житель Славянска под влиянием российской пропаганды в 2014 году вступил в ряды незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Осознав, что его обманом пытаются привлечь к участию в террористической организации, он сразу отказался от дальнейшего сотрудничества с боевиками", - говорится в сообщении.

Мужчина длительное время скрывался, опасаясь уголовной ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях. Узнав о программе СБУ "Тебя ждут дома", он добровольно сообщил правоохранительным органам обо всех обстоятельствах своей деятельности и содействовал следствию в исследовании материалов уголовного производства.

Темы: СБУ "ДНР" сепаратизм суд
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