Сутки в АТО: 66 обстрелов, ранены 5 бойцов ВСУ

Пророссийские незаконные вооруженные формирования 66 раз использовали оружие против украинских воинов, ранения получили 5 украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Почти треть всех обстрелов 17 июня состоялась с применением противником тяжелого артиллерийского вооружения. В который раз захватчики обстреляли и одну из прифронтовых деревень.

Приморское направление. На этом участке в течение дня противник открывал огонь по опорным пунктам сил АТО 28 раз.

Под вражеский огонь из 120-мм минометов попали позиции ВСУ в районе Гранитного, Чермалыка и Широкиного. Также по Широкиному оккупанты били из танка.

Кроме того, по украинским воинам, которые держат оборону у Новоселовки Второй, ориентировочно, с территории временно оккупированной Григоровки захватчики выпустить почти полтора десятка артиллерийских снарядов из 122-мм гаубиц.

Из менее мощных огневых средств, гранатометов и стрелкового оружия, боевики неоднократно открывали огонь вблизи Павлополя, Славного, Гнутового, Тарамчука, Талаковки, Водяного, Марьинки, Красногоровки.

Около 18.00, российские наемники из минометов в очередной раз обстреляли жилой сектор населенного пункта Бердянское, недалеко Мариуполя. В результате обстрела были разрушены крыша и потолок одного из домов по улице Морской. Одна из мин привела к возгоранию здания. Также значительные повреждения получили еще несколько сооружений, расположенных неподалеку эпицентра взрыва вражеского боеприпаса. Обошлось без жертв среди местного населения.

Донецкое направление. На этом направлении насчитывается 17 вражеских вооруженных провокаций.

Обстреляв еще в начале суток из 152-мм артиллерийских систем оборонительные укреплениях сил АТО в районе Авдеевки и участок территории неподалеку н.п. Калиновое, здесь, в течение дня и вечером противник неоднократно вел огонь из танка, минометов различных калибров и пехотного вооружения.

Также под достаточно плотным минометным огнем оказались укрепления ВСУ у Новгородского.

Кроме того, нарушение бандформированиями условий прекращения огня были зафиксированы в районе Верхнеторецкого, Зайцевого, Каменки, Новоселовки, Новолуганского. Там оккупанты использовали весь спектр имеющегося у них неартилерийского вооружения - противотанковые ракетные комплексы, вооружение БМП и БТР, гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Луганское направление. Здесь зафиксирован 21 факт использования противником оружия против украинских воинов.

Ситуация осложнилась уже во второй половине дня и вечером, когда позиции сил АТО в районе Крымского и Катериновки неоднократно были обстреляны противником из 120-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также под вражеский минометный огонь 17 июня попали укрепления ВСУ вблизи Троицкого, Трехизбенки и Старого Айдара.

Из менее мощного пехотного оружия, местами из вооружения БМП, пророссийские бандформирования несколько раз били по украинским защитникам, которые держат оборону возле Станицы Луганской, Новоалександровки и Донца.