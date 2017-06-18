Марш равенства: полиция изъяла балаклавы и газовые баллончики

В районе проведения Марша равенства в Киеве в воскресенье утром у нескольких людей изъяли балаклавы и газовые баллончики.

Об этом сообщила начальник отдела коммуникаций киевской полиции Оксана Блищик в комментарии "112 Украина".

По ее словам, столкновений между сторонниками и противниками ЛГБТ пока не зафиксировано, задержанных нет.

Все фото Романа Кравца, УП

"У нескольких человек обнаружили балаклавы и газовые баллончики. Также недалеко от метро Университет у студентов обнаружили куриные яйца. Мы понимаем, как они могут применяться", - сказала Блищик.

Вместе с тем, как сообщает корреспондент "Украинской правды", к 10 утра возле университета Тараса Шевченко в Киеве собралось несколько тысяч человек в Киевпрайд 2017.

Сейчас все они формируются в большие колонны. Со всех сторон их охраняют сотни правоохранителей в шлемах. На подходе к университету по улице Владимирской стоят металлические рамки, полиция проверяет личные вещи.

Около 10:10 колонны начали движение.

Как сообщалось, ранее в воскресенье возле университета Шевченко националисты сожгли радужный флаг.

В ночь на воскресенье представители праворадикальных движений заблокировали место, где должен проводиться Марш.

Ранее неизвестные взломали сайт украинского ЛГБТ-движения, разместив на его главной странице картинку с изображением расправы над ЛГБТ-активистами.

Вместе с тем, председатель ОУН Николай Кохановский в комментарии "Громадському радио" отметил, что его организация будет делать все, чтобы сорвать проведение КиевПрайд в столице.

По его словам, официально заявку на проведение протестных мероприятий ОУН не подавала, а подавала другая организация, но представители ОУН все равно там будут.

Как сообщил начальник ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко в Марше равенства в воскресенье примут участие около 5 тысяч человек, его будут охранять до 5 тысяч правоохранителей.

Роман Кравец, Катерина Тищенко, УП