В Одессе в помещении будущего штаба ВМС произошел пожар и взрыв

1536 просмотров
0
Воскресенье, 18 июня 2017, 12:11

В ночь на воскресенье в Одессе произошел взрыв в здании бывшего факультета тыла Одесского института сухопутных войск, в котором планировали разместить штаб Военно-морских сил Украины.

Как сообщает "Думская", очевидцы происшествия говорят, что пожар начался до того, как произошел взрыв. По словам сотрудников ГСЧС, в здании, в котором сейчас идет реконструкция, взорвался газовый баллон.

В пресс-службе ГСЧС уточнили, что вызов о пожаре поступил в службу спасения в 1:08.

К месту вызова в 1:21 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Было установлено, что горит крыша, чердачные помещения и 3-й этаж здания. Ориентировочная площадь пожара — 300 квадратных метров.

Во время ликвидации ЧП произошел взрыв газового баллона, который находился в здании. Пожар в 2:44 локализован и в 3:38 полностью ликвидирован.

В результате огнем повреждена крыша здания на общей площади 300 квадратных метров.

Причина возгорания устанавливается. Погибших и пострадавших нет.

В июле 2016 года часть здания по Фонтанской дороге, 14 площадью около 10 тысяч квадратных метров перешло к Министерству обороны. Здесь должны разместить штаб Военно-морских сил Украины и институт ВМС Одесской морской академии.

Планировалось, что работы по реконструкции обойдутся больше чем в 150 миллионов гривен.

Пожары на территории военного городка ранее случались регулярно. Самый серьезный произошел в мае 2014 года — тогда огонь полностью уничтожил крышу центрального корпуса факультета тыла.

Темы: Одесса
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Одесском горсовете нашли замену Боровику 14 июня 2017, 14:01
В Киеве демонтировали забор вокруг "имения Хомутынника", в Одессе - застройку на пляже 10 июня 2017, 23:12
По факту столкновений с полицией в Одессе открыты два уголовных дела 9 июня 2017, 02:07
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Во Львове внедорожник въехал в толпу, есть погибшая и раненая
Конфликт противников Марша равенства с полицией: есть задержанные
Марш равенства: полиция изъяла балаклавы и газовые баллончики
CNN: Российская мафия финансировала разработку сирийского химоружия
Все новости
правозащитная акция

Марш равенства в Киеве

Инфокарты

Новые правила парковки. К чему следует готовиться водителям