В Одессе в помещении будущего штаба ВМС произошел пожар и взрыв

В ночь на воскресенье в Одессе произошел взрыв в здании бывшего факультета тыла Одесского института сухопутных войск, в котором планировали разместить штаб Военно-морских сил Украины.

Как сообщает "Думская", очевидцы происшествия говорят, что пожар начался до того, как произошел взрыв. По словам сотрудников ГСЧС, в здании, в котором сейчас идет реконструкция, взорвался газовый баллон.

В пресс-службе ГСЧС уточнили, что вызов о пожаре поступил в службу спасения в 1:08.

К месту вызова в 1:21 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Было установлено, что горит крыша, чердачные помещения и 3-й этаж здания. Ориентировочная площадь пожара — 300 квадратных метров.

Во время ликвидации ЧП произошел взрыв газового баллона, который находился в здании. Пожар в 2:44 локализован и в 3:38 полностью ликвидирован.

В результате огнем повреждена крыша здания на общей площади 300 квадратных метров.

Причина возгорания устанавливается. Погибших и пострадавших нет.

В июле 2016 года часть здания по Фонтанской дороге, 14 площадью около 10 тысяч квадратных метров перешло к Министерству обороны. Здесь должны разместить штаб Военно-морских сил Украины и институт ВМС Одесской морской академии.

Планировалось, что работы по реконструкции обойдутся больше чем в 150 миллионов гривен.

Пожары на территории военного городка ранее случались регулярно. Самый серьезный произошел в мае 2014 года — тогда огонь полностью уничтожил крышу центрального корпуса факультета тыла.